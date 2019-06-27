「猿」家路窄 3隊各有罩門

桃猿教練團長期未變動，洪總帶出一支屢創紀錄的常勝軍。（資料照）

引言：桃猿連拿5個半季冠軍，究竟強在哪裡？其他3隊又有何罩門？由球評潘忠韋來解析。

中職4隊戰績表

兄弟年輕土投難以撐起先發輪值重任。圖為投手黃恩賜。（資料照）

桃猿/教練團穩定 球員成長快

桃猿教練團長期沒變動，加上球探和農場體系，建立起其他3隊所沒有的系統和風格。洪總沒有「不確定何時丟掉工作」的煩惱，就像一台汽車，不用猛踩油門搶快，穩健地開即可，能長時間打造自己想要的團隊，一、二軍教練團只要執行洪總的想法即可。

桃猿每年產出2、3名超級新人，主因是選手進入這支球隊，定位和功能教練團都安排好了，加上有效的選材、養成體系，別說新人，即使旅外球員如陽耀勳和郭嚴文，來到這裡每年都一直進步，這是帳面數據所無法量化的。

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統一獅/洋投難湊齊 傷病潮重擊

洋投戰力不整齊始終是獅隊罩門，特別是第三洋投，先發輪值表現不佳導致牛棚大量燃燒，這是環環相扣的，加上去年下半季就湧現傷病困擾，到今年問題更明顯，是春訓調整步調問題、還是選手身體管理出狀況？要去通盤了解。

悍將/主場「獅」心瘋 難解的謎題

悍將去年在主場打得綁手綁腳，可能是外界和自己期待太高所致，在主場始終打不贏統一獅也是難解的結，加上這幾年先發本土投手表現低迷，只能靠洋投撐場。今年開季打線手感沒熱開，一直到5月中旬以後才爆發，這也是為什麼索沙離隊，戰績依舊不差的原因。

好的現象是，過去悍將給人印象是只會打順風球，今年只要他們打得不順就會開內部檢討會議並制定方向，所以他們連敗不會太長，且逆轉關鍵一擊變多，這是以前少有的狀況。

兄弟/棒次不固定 土投撐不住

2017年季後兄弟釋出多名主力，隔年進入陣痛期，培養出多名年輕好手，例如王威晨、吳東融、詹子賢，今年又多一名「洋將」林智勝，只可惜年輕本土投手無法撐起先發輪值，壓力壓在他們身上顯得沉重，打線發揮比去年好很多，若棒次固定對選手會有幫助，畢竟國內選手想法觀念沒那麼快調整過來。

（口述：球評潘忠韋，整理：記者羅志朋）

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