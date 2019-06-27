自由市場倒數計時》快艇要搶雷納德 暴龍總管誓言留人

暴龍能提供雷納德5年1.9億美元的頂薪合約，仍有留人的最大優勢。（路透）

前言：美國時間7月1日午夜鐘聲一響，打開NBA自由市場大門一開，將掀起今年夏天最瘋狂的熱潮，諸如雷納德、K.湯普森、厄文等大牌球星紛紛湧入，但早在這之前，各隊已展開「獵人行動」，開啟球迷無限想像。

媒體不看好林書豪續留暴龍。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕帶領暴龍奪得24年隊史首冠的雷納德，冠上總決賽MVP頭銜後，無疑是今年自由市場最吸引人的頭牌球星，未來動向備受矚目，另一方面，暴龍冠軍成員林書豪的下一站，也是球迷關注的焦點。

雷納德

7/2與快艇會面

雷納德季後多次強調以續留暴龍為最優先，但就在他恢復自由身沒多久，隨即敲定與快艇在美國時間7月2日會面，顯見慎重考慮回家鄉打球的可能。

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快艇在上季大動作清倉，早已準備好在今夏自由市場大刀闊斧搶人，不過，暴龍仍有最大優勢，能提供雷納德渴望的5年1.9億美元（約58.9億台幣）的頂薪合約，其他球隊最多只能提供4年1.41億美元（約43.7億台幣）的長約。

媒體預測豪哥轉戰灰熊

雷納德做為多倫多的英雄，暴龍總管尤基利誓言會使出渾身解數留人。事實上，除了一哥的合約要處理外，他們今夏有一票球員將投入自由市場，林書豪正是其中一員，不過，加拿大媒體《Sportsnet》記者隆恩不看好他會續留，《The Athletic》記者福佛爾則預測灰熊會是林書豪的下一站。若再次轉隊，這將是豪哥生涯10年來所待的第9隊。

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