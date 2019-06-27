伊斯特本網賽》雙詹甜蜜復仇 今拚4強門票

〔記者梁偉銘／綜合報導〕詹家姊妹昨於伊斯特本網賽甜蜜復仇，7：6（7：2）、6：4力退第4種子老冤家葛羅菲德（德國）／舒爾絲（荷蘭），非種子大小詹本季草地開胡，今將與阿塔沃（美國）／芝芙娜瑞娃（俄羅斯）拚女雙4強門票，持續為溫布頓草地大滿貫備戰。

詹詠然／詹皓晴上週伯明罕首戰「德荷聯軍」，歷經「超級搶10」拉鋸逆轉不成，坐視葛羅菲德／舒爾絲一路殺進決賽，最終不敵第2種子謝淑薇／史崔可娃（捷克）而屈居亞軍。隔週無巧不巧，雙方人馬連2站草地狹路相逢，雙詹汲取教訓，雖錯失5：2開局，戰線拉進搶7及時回穩，從3：2連下4分滅火，次盤第9局她們又聯手突破，順勢保發關門。大小詹本季與「德荷聯軍」對陣4次，2月杜哈決賽她們險勝，但5月羅馬4強、前一站都惜敗，如今討回顏面，形成勝負各2打平。

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梁恩碩溫網會外首輪奏捷

甫於伯明罕女雙笑捧本季第3冠的謝淑薇，馬不停蹄地趕赴伊斯特本，女單初登場3盤大戰贏球後，隔日陷入苦戰，2：6、0：6不敵羅馬尼亞第6種子哈勒普，小薇未能重現去年溫網女單32強爆冷扳倒當時世界球后盛況，32強止步。此外，台灣「小鋼砲」梁恩碩於溫網女單會外賽首輪奏捷，7：6（7：4）、6：2擊敗英國地主外卡拉杜卡努，次輪強碰比利時第19種子米寧，爭取挺進壓軸第3輪。

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