神全轟猛打 宣示悍將再出發

悍將林益全昨敲本季第14轟，追平個人上半季全壘打紀錄。（記者陳志曲攝）

林益全獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

悍將終結者陳鴻文收下本季第6次救援成功。（記者陳志曲攝）

上半季14轟 平個人紀錄

〔記者龔乃玠／新北報導〕「即便是補賽，我們也不放棄，全力為下半季做準備。」悍將重砲「神全」林益全昨敲本季第14轟，單場3安猛打賞，率隊以10：7擊退桃猿，宣示下半季要再重新出發，猿隊則中止9連勝。

悍將週二和兄弟握手言和，將季冠軍讓給桃猿，昨主場補賽變成「消化試合」，悍將仍派正常陣容出戰桃猿，2局下狂敲4安轟5分大局，3局下靠神全陽春砲加持，再轟4分，前3局早早取得9：0大幅領先。

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不讓暫居全壘打王朱育賢專美於前，同為左砲手的林益全，追平2013年上半季14轟的個人紀錄。林益全表示，他以當下臨場感覺做攻擊，剛好有掌握到，所以就形成全壘打。

談到朱育賢，林益全認為，他今年狀況真的很好，接下來就是看續航力，「每個球員都是一樣。」2013年，神全上半季轟出14發，下半季剩4轟，今年該如何維持續航力？他倒是看得很淡。

「我覺得全壘打可遇不可求」，林益全說，全壘打就讓它自然發生，重點是維持狀況，幫球隊多贏幾場球。

維持感覺 下半季有信心

不將個人數據放在優先，林益全相信球隊就像打者一樣有高低，重點是如何縮短低潮期，「我相信，依照我們這樣的感覺，下半季應該可以打得不錯！」

中信兄弟昨宣布，美籍30歲左投新洋投赫猛（Casey Harman）今天抵台，目前球隊中3名洋投為艾迪頓、萊福力和紐維拉，下半季誰會被赫猛取代走人，還是未知數。

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