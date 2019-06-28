初登板飆148公里 江國謙嚇一跳

桃猿江國謙一軍初登板，後援5局掉2分。（記者陳志曲攝）

桃猿江國謙一軍初登板好投。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕揮別年初征戰石垣島慘遭打爆的陰霾，桃猿19歲投手江國謙昨一軍初登板，對悍將後援5局失2分，無關勝負，直球均速144公里左右，最速148公里，他嚇一跳：「真的嗎？我沒看球速耶。」

江國謙去年平鎮高中畢業投入選秀，桃猿第6輪選入，今年2月石垣島羅德交流賽他後援1局狂失7分，歷經震撼教育，本季在二軍出賽13場，29.1局投球多達26分責失，防禦率7.98，投球內容不理想。

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由於上半季桃猿已封王，江國謙獲得機會升一軍「試刀」，昨3局下接替先發蘇俊羽投球，後援5局用64球，被敲5安，挨陳品捷陽春砲，另有2K、1保送，失2分無關勝敗，生涯初登板後援投長局數，在中職史上極為罕見。

江國謙表示，赴石垣島挨打，教練協助修正出手角度和投球穩定度，但二軍開季仍無法適應，所幸漸入佳境，「上來代表準備好了，只是沒想到投這麼長局數，整體表現還可以。」

中職選秀3天後登場，有13名高中應屆畢業投手報名，江國謙建議他們一旦進職棒因環境競爭，一定會想求表現，但絕對不能太急，必須找到適合自己的生存法則。

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