選我低肩側投 黃子鵬讚同窗很殺

下勾投手楊翔皓是黃子鵬大學同學，2度選秀落空，今年第3度挑戰中職。（資料照，記者王藝菘攝）

桃猿側投黃子鵬暫居聯盟中繼王。（資料照，記者陳志曲攝）

認同4投實力 只缺機會

〔記者羅志朋／新北報導〕中職年度選秀7月1日舉行，今年湧現不少優質低肩側投，包括楊翔皓、楊程皓、張喜凱和陳良志，暫居聯盟中繼王的桃猿側投黃子鵬說，「看過4人投球，實力都很好，只差機會。」

楊翔皓是黃子鵬大學同學，兩度選秀落空，今年第3度挑戰，兩人是楊程皓、張喜凱大學學長，其中楊程皓今年大學畢業，測試會飆速148公里，張喜凱將升大三，3年前亞青賽冠軍戰對日本先發繳好投技驚四座，陳良志現效力台電。

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黃子鵬分析，除楊程皓出手點是側投，其他3人皆屬「潛水艇」下勾投手，楊程皓特點是球速快，陳良志出手很快，張喜凱實力更是沒話說。

意外楊翔皓2度落榜

對於同學楊翔皓兩度選秀落榜，黃子鵬感到意外，他說，「他高中改練下勾我就一直覺得投得很好，從世青賽到大學都把他當學習對象，特別是有一顆『煞車球』，進本壘板前感覺會停止，很殺。」

今年味全龍成中職第5隊並投入選秀，業餘球員挑戰職棒機會增加，黃子鵬認為，他們在業餘成績不錯，應該都有機會獲職業球隊青睞，「側投沒有不好！」2017年選秀黃子鵬第7輪才被桃猿選走，本季出賽33場拿下14次中繼成功、防禦率1.82，為上半季桃猿奪冠大功臣。

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