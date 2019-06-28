NBA「錢」力遊戲 搶自由市場6星

杜蘭特昨傳出跳脫與勇士的合約，並投入自由市場。（資料照，法新社）

NBA今夏自由市場於7月1日開市，屆時將十分熱鬧，甚至改變聯盟版圖，畢竟有不少超級球星有權跳脫合約獲自由身，其中本季總冠軍戰G5發生阿基里斯腱撕裂的杜蘭特，昨傳出跳脫與勇士的合約，有望掀起搶人大戰，至於雷納德、厄文等球隊一哥也屬非受限自由球員，動向同樣備受矚目，《自由體育》點名有望於今夏獲自由身頂尖6球星，分析他們的價值。（記者林岳甫）

〔記者林岳甫／綜合報導〕30歲杜蘭特是NBA數一數二進攻機器，拿過4屆得分王及2座總冠軍賽MVP、2014年例行賽最有價值球員，即使目前深受重傷，且下季恐整季報銷，仍無損其身價。

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KD傷勢無損身價

杜蘭特前9季效力雷霆，期間助隊連5季闖入季後賽，包括2014年殺入總冠軍戰。他2016年夏天決定離開「舒適圈」，轉至灣區發展，期待能一圓冠軍夢，果然在17、18年助勇士締造2連霸。

杜蘭特生涯至今例行賽849戰場場先發，平均貢獻27分、7.1籃板及4.1助攻，投籃命中率達49.3%。不過，他本季季後賽先於西部準決賽對火箭弄傷右小腿，休息逾1個月於總冠軍戰第5戰重返戰場，卻造成阿基里斯腱撕裂。

阿基里斯腱撕裂被視為「運動員絕症」，前活塞主控畢拉普斯、前七六人大將布蘭德，及大名鼎鼎「黑曼巴」布萊恩都曾碰上阿基里斯腱撕裂，前2者難以重拾往日身手，KOBE則傷後3年退役。

外界樂觀認為依目前先進醫療技術及年僅30歲，杜蘭特有望走出阿基里斯腱受傷陰霾，於未來再展身手。如今，KD拋出放棄最後一年的年薪3150萬美元（約9.78億台幣）並投入自由市場消息，除了勇士，快艇、尼克、籃網都看好他能浴火重生，準備祭出銀彈攻勢網羅。

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