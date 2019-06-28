溫網暖身壓軸 雙詹闖準決賽

詹詠然、詹皓晴。（資料照，歐新社）

女雙8強對手傷退

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019溫布頓網球錦標賽，下週一於倫敦近郊正式開打，寶島娘子軍正於英國草地積極備戰，詹家姊妹昨因俄國對手芝芙娜瑞娃左腕受傷賽前退出，不戰而勝晉級伊斯特本女雙4強，溫網也排女雙第9種子。

溫網會外賽 台將全落馬

伊斯特本是溫網壓軸暖身，詹詠然／詹皓晴初登場甜蜜復仇，直落2力退第4種子老冤家葛羅菲德（德國）／舒爾絲（荷蘭），討回上週伯明罕首戰失利的顏面後，第2輪對手阿塔沃（美國）／芝芙娜瑞娃居然出狀況，「美俄聯軍」評估傷勢放棄出戰，讓大小詹兵不血刃收下準決賽門票。

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溫網女單 小薇28種子

這週溫網會外賽，「寶島一哥」莊吉生、獲外卡的「夜市小球王」曾俊欣都於男單首輪受挫；「小鋼砲」梁恩碩女單初登場開胡，但次輪與比利時19種子米寧陷入苦戰，力拚3盤仍以3：6、6：2、1：6落敗，無緣挺進壓軸第3輪。

四大賽單打128籤，本屆溫網台將僅謝淑薇一人出擊，去年爆冷扳倒當時世界球后哈勒普勇闖16強的她，榮膺女單28種子，並繼澳網、法網後，連續第3項大滿貫躋身單打種子。至於64籤溫網女雙，謝淑薇與捷克史崔可娃榮膺第3種子；第9種子的雙詹，還將各自角逐混雙。

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