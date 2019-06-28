全國羽球排名賽》單打雙不打 白馭珀挺進4強

白馭珀挺進全國羽球排名賽女單4強。（羽協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕108年第2次全國羽球排名賽前天登場，去年底因右膝傷勢改練雙打的白馭珀，昨女單8強戰以21：11、16：21、21：11擊敗19歲的北市大小將林芝昀，挺進4強。

白馭珀去年底開始雙打訓練，今年賽事多以女雙為主，她在本週排名賽重返女單戰場，連過2關挺進4強，下一戰將碰上林湘緹。下週的加拿大公開賽，白馭珀和搭檔吳玓蓉將再次聯手出擊，首戰將碰上地主選手奧多諾休／戴依。

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甲組男雙部分，目前2020東京奧運積分暫居世界排名第20的盧敬堯／楊博涵，昨以21：15、21：14擊敗洪梓瑋／張瀞元，挺進4強。

至於在今年第1次全國排名賽摘冠的楊博軒／李哲輝，昨以21：17、21：8擊敗廖冠皓／柏禮維，談起近期備戰奧運的狀況，李哲輝表示，近期國際賽成績不理想，還在與隊友楊博軒尋找合適打法，希望能盡快適應國際強度。

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