球迷才嗆完…獅隊爆「蔗總」辭職

蔗總老婆A-Lin透過經紀人表示，蔗總要好好休息。（資料照）

黃甘霖以身體不適請辭

獅隊總教練黃甘霖昨以「身體狀況不佳、想好好休息」為由請辭教頭。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕統一獅拋人事震撼彈！獅隊總教練「蔗總」黃甘霖昨以「身體狀況不佳、想好好休息」為由請辭，34歲打擊教練劉育辰，代理總教練並兼任打教至今年球季結束，3天後選秀也由他全權操盤負責。

黃甘霖獅隊執教成績

打教劉育辰代理教頭

前天獅猿戰，獅隊以對戰7連敗收場，有球迷在看台上高舉「53下台」（53是黃甘霖背號）。（球迷提供）

2016年球季結束郭泰源請辭獅隊總教練，由黃甘霖暫代，1年後真除，連兩年帶隊打進季後挑戰賽，去年總冠軍戰以2勝4敗不敵Lamigo桃猿。今年獅隊上半季賽程於前天結束，戰績25勝34敗1和、勝率0.424排名墊底，作客桃園對桃猿10戰全敗是致命傷。

球團否認外傳不合謠言

因帶兵戰績不佳，本季獅隊比賽常看到球迷高舉「53（黃甘霖背號）下台」標語看板，前天獅猿戰更有球迷在台南球場看台大聲嗆「黃甘霖下台！」果然一語成讖，黃甘霖昨向獅隊球團請辭獲准，在獅隊執教兩年半累計戰績145勝150敗4和、勝率0.492。

外傳黃甘霖與獅隊教練團、球員不合導致下台，對此球團澄清絕無此事，只強調黃甘霖身體確實不適才請辭，戰績不佳主因在傷兵、洋將和調度。

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不影響12強教練身分

黃甘霖與獅隊仍有合約在身，下一步動向備受矚目，獅隊領隊蘇泰安表示，黃甘霖只是卸下總教練一職，目前還是獅隊一員，只是先休息。黃甘霖為12強賽台灣隊外野教練，是否連帶受影響？中職秘書長馮勝賢說，「他還是國家隊教練團一員。」獅隊態度則是全力支持。

為何選劉育辰代理總教練？蘇泰安解釋，劉育辰做事條理分明、有規劃且具邏輯性，個性沉穩、穩重。倒是桃猿教頭洪一中語重心長：「人生很長，祝福他（劉育辰）。」洪一中執教十餘載，生涯累計857勝，為中職史上最多勝教頭，對黃甘霖請辭大感意外。

老婆A-Lin：老師要休息

〔記者陽昕翰／台北報導〕對黃甘霖辭去總教練一職，她的老婆A-Lin透過經紀人表示，如同媒體報導，老師要好好休息，「其他私人問題，就不方便回答。」

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