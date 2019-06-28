劉育辰「獅」心盼更強 綱總被關注

獅34歲打擊教練劉育辰，將代理總教練至今年球季結束。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕抱著「我是真心為統一好」的心態，34歲的劉育辰昨天接下獅隊代總教練重任，儘管並未刷新中職最年輕教頭紀錄，但他比38歲的二軍總教練高志綱還年輕，仍透出罕見新意。

獅隊明年球季由誰出任總教練，外界關注高志綱。（資料照）

34歲掌帥符 中職第2年輕

在2017年6月，劉育辰獲當時獅隊代總教練黃甘霖拉上一軍擔任打擊教練，一開始備受外界質疑。如今兩年過去，劉育辰在打教方面獲得不錯評價，昨更取代身體不適請辭教頭的黃甘霖，代掌總教練兵符。

家人擔心他接手爛攤子

劉育辰坦言，在告知家人決定接受球團任務的時候，還遭到責怪，「坦白講，他們認為我接下爛攤子，但我站在教練的立場，我就是希望統一好，也因為認同球隊，真的希望球隊能夠更進步。」

請繼續往下閱讀...

若不算林泓育在8年前才25歲接下桃猿「一日總教練」，劉育辰是僅次徐生明當年以32歲接掌味全龍兵符之後，中職第2年輕的教頭。劉育辰則展現比實際年齡更多的沉穩，認為在這樣競爭激烈的圈子，沒有人能像桃猿總教練洪一中那樣做得長久，「不能只看現在，必須把眼光放遠，做對的事情。」

明年一軍教頭

換「綱總」接?

對於現階段角色，劉育辰也看得透徹，他知道自己只是要幫助球隊完成階段性任務。劉育辰目前確定代掌職務至今年球季結束，至於明年是否由高志綱接掌一軍兵符，也備受外界關注。

對劉育辰來說，眼前要過的第一關，就是7月1日的中職選秀，他表示之前都有參與開會，「在甘總還在的時候，我們已經討論出一個大致架構，如果沒有選到預期人選，之後該怎麼做，也都有討論到。」劉育辰認為，對於選秀的部分，他相信球探的專業，一定已有妥善策略。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法