黃甘霖（右）掌獅隊帥符僅二年半時間。（資料照）

黃甘霖昨請辭統一獅總教練，新莊悍將和桃猿兩隊球員、教練議論紛紛，有教練就感嘆：「職業球隊總教練應該是全世界最難幹的工作，贏球治百病，輸球一身病。」

蔗總震撼彈 引發教練感慨

翻閱歷史，從2011年至今，中職僅桃猿教頭洪一中屹立不搖，其他3隊換總教練宛如免洗筷，不含短暫代理2、3場，獅隊前後用了呂文生、中島輝士、陳連宏、郭泰源、黃甘霖和劉育辰等6名總教練，兄弟則用了陳瑞振、謝長亨、吳復連、史耐德和伯納等5位教頭。

至於興農牛到義大犀牛再到富邦悍將，近8年半換了10名教頭，先後有劉榮華、張文宗、徐生明、黃煚隆、曾智偵、大威、馮喬許、羅博特、葉君璋和陳連宏，執教「平均壽命」不到1年。

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人才不多 但換帥速度奇快

國內職棒能當總教練的人才不多，但換將速度奇快，有教練就透露，在中職當總教練有夠辛苦，不但資源比國外職棒少，挑洋將、選秀選才無法全權作主，打造自己想要的戰力，甚至連防護體系也是變數，卻要扛重責，一不小心就丟了工作，壓力實在很大。

也有教練說，現在中職總教練比早年難做多了，因為網路太發達，網友出很多意見，球團高層又會看網友反應，甚至人事、決策受影響；該教練呼籲中職球隊頻繁換教頭不應成常態，球員本身必須有危機意識。

（記者羅志朋）

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