婕斯盃》前球王組韓團 麟洋配領軍拚連霸

婕斯盃今由台韓戰揭開序幕。（記者王藝菘攝）

台灣隊尋求衛冕，由男雙組合李洋（右）／王齊麟（中）、男單許仁豪（左）捍衛主場。（記者王藝菘攝）

首戰禦韓 王子維擔綱表演賽

〔記者林岳甫／台北報導〕2019年婕斯盃明星羽球對抗賽今日下午1點30分在台北和平籃球館登場，尋求衛冕的台灣隊推出男雙李洋／王齊麟及男單許仁豪，首戰碰上擁有3名前任球王的南韓隊，贏家將晉級明日冠軍戰。

本屆賽制為前2點男雙、男單，若戰成平手將由男雙進行「1局11分驟死賽」決定勝負，冠軍可獲2萬1000美元（約65.7萬台幣）獎金。

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閉關練球 王齊麟盼以賽代訓

台灣隊去年由王子維搭配李洋、王齊麟，連續收拾馬來西亞、香港捧冠，不過王子維本屆並未參賽，今天改以婕斯盃大使身份出席表演賽。

我國男單重擔由今年淡出國際羽壇，現任清華大學講師的許仁豪扛下，今天遭遇曾於2004年登上世界球王寶座的南韓名將李炫一，他苦笑表示：「暌違許久的國際賽來了，有點期待，也希望對手手下留情。」

南韓不只有李炫一坐鎮，男雙更由前男雙球王、2008年奧運混雙金牌李龍大及2009年登上男雙世界排名第1的馬來西亞名將陳文宏合體。面對強敵來勢洶洶，王齊麟表示：「我們近期都在國訓中心閉關，想透過婕斯盃以賽代訓，看能不能與李洋擦出更多火花，當然也希望能戰勝兩名雙打球王。」

丹麥隊由2012年奧運男雙金牌鮑伊領軍，他將與彼特森出征雙打賽，男單推出世界排名25的傑姆克。丹麥首場對手為馬來西亞，陣中有2016年奧運男雙銀牌吳蔚昇／陳蔚強及去年世錦賽男單銅牌劉國倫。

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