溫網》尬前法網單打后 謝淑薇首輪硬仗

謝淑薇去年溫網闖進16強，今年首輪對手並不好惹。（資料照，美聯社）

拉脫維亞名將歐絲塔潘珂是前年法網女單冠軍，去年溫網也晉級4強。（資料照，美聯社）

對上歐絲塔潘珂

〔記者梁偉銘／綜合報導〕溫布頓網球錦標賽7月1日將在全英草地俱樂部開打，我國唯一單打會內出擊的謝淑薇，女單首輪將強碰前年法網冠軍拉脫維亞名將歐絲塔潘珂，勢必有番硬仗。

謝淑薇去年溫網爆冷扳倒當時世界球后哈勒普勇闖16強，本屆榮膺28種子，首輪對上爆發力十足的非種子歐絲塔潘珂，得發揮以柔克剛的「淑薇Style」，才能再挫強敵。

請繼續往下閱讀...

曾是小薇手下敗將

22歲的歐絲塔潘珂成名甚早，一度高居世界排名第6，不但贏得2017年法網金盃，上屆溫網也殺入4強才不敵最後封后的德國「左手劍」柯珀，但她近年表現大起大落，世界排名又滑落至35。小薇曾與歐絲塔潘珂在單打交手1回，即2016年澳網首輪3盤逆轉勝。

雙打方面，謝淑薇／史崔可娃榮膺女雙第3種子，首戰巴特兒（德國）／柯諾兒（瑞士）；已晉級伊斯特本女雙4強的詹詠然／詹皓晴，溫網則排第9種子，首場對上英國地主哈特／杜恩。謝政鵬與朗卡特（印尼）男雙首輪將挑戰奧地利14種子馬拉克／梅爾策。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法