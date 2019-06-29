湖人清出10億 準備組三巨頭

詹姆斯（右）宣布要將湖人23號讓給新隊友戴維斯（左）。（資料照，美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕湖人從鵜鶘換來A.戴維斯，讓洛城球迷沸騰，瞬間躍升新賽季奪冠大熱門，如今，他們打算將巫師納入第3方球隊談交易，醞釀「超級三巨頭」計畫，加速紫金王朝再次崛起。

湖人拉攏巫師一起加入A.戴維斯交易案，除了原本向鵜鶘提出的「6換1」，他們將華格納、邦加和瓊斯3小將送到華盛頓，加上A.戴維斯宣布放棄400萬美元（約1.2億台幣）的交易保證金，今夏可運用的薪資空間一口氣擴充到3200萬美元（約9.9億台幣）上下，備足銀彈搶購大咖球星。

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今年自由市場有多位舉足輕重的狠角色，雷納德、K.湯普森、J.巴特勒、厄文、沃克等年資7到9年的球員，頂薪價碼約3270萬美元（約10.1億台幣），為湖人可負擔的範圍，至於年資超過10年的杜蘭特，起薪價最高落在3815萬美元（約11.8億台幣），湖人的薪資條件顯然無法滿足。

值得一提的是，詹姆斯和A.戴維斯在找新幫手共創未來前，兩人的「23號球衣大戰」得先分勝負，不過，詹皇已宣布將23號球衣讓給隊友，外界推測他新賽季可能會改穿回熱火時期的6號，畢竟這是他NBA生涯穿過的唯二號碼。

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