轉戰JT雷霆 陳建禎「攻」佔先發

陳建禎正式加盟JT雷霆隊。（記者吳孟儒攝）

陳建禎（左）轉戰JT雷霆隊，球隊總經理久保義人（右）來台參加加盟記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕「黑狗」陳建禎今年5月決定離開松下黑豹隊，隨即有多隊釋出善意，最終選擇JT雷霆隊，延續旅日生涯，昨舉辦加盟記者會，誓言在新賽季展現最好一面，力拚站上先發，盡全力幫助球隊。

JT雷霆隊總經理久保義人昨代表球隊宣布陳建禎正式加盟，他說：「很開心能網羅像陳建禎這樣的好手，他不但是台灣隊隊長，領導能力一流，球技也在日本聯賽獲得充分肯定。」

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陳建禎去年風光加盟松下黑豹，嘗到聯賽冠軍滋味，但球隊人才濟濟，導致發揮空間遭壓縮，成為他離隊最大關鍵。談起加盟雷霆的契機點，陳建禎坦言，對方積極接洽，釋出很大善意，薪資及福利條件都很好，更重要的是，他可以彌補主攻手的空缺，也意味著有更多的上場時間。

陳建禎7月已投入國家隊集訓，待國手選拔後才會確定是否出征9月的亞洲排球錦標賽，預計9月底飛往日本與球隊會合，備戰新賽季。

今年日本V聯賽將於10月26日開幕，雷霆首戰對上大分三好隊，久保義人也喊話，希望台灣球迷有機會到廣島看比賽，支持陳建禎也為雷霆加油。

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