拿軟銀王牌沒轍 大王打擊率下探

王柏融昨對軟銀單場3支0，貢獻1分打點。（資料照，記者陳志曲攝）

單場3支0 1打點1得分

〔記者羅志朋／綜合報導〕日職交流戰日前落幕，昨起火腿在主場迎戰軟銀，為13天12戰密集賽程揭開序幕，「大王」王柏融單場3支0、貢獻1分打點，最終火腿以5：7不敵軟銀。

王柏融昨天扛第5棒、守左外野，面對軟銀王牌千賀滉大，首打席擊出外野飛球遭接殺，第二打席獲四壞保送，第三打席再敲外野飛球出局，連同先前對戰，王柏融生涯對千賀滉大8打數僅敲1安，慘吞4K。

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8局下王柏融第四打席遭遇武田翔太，擊成外野飛球遭接殺，9局下1出局二、三壘有人輪到王柏融上場打擊，此時軟銀推出洋投莫伊尼洛救火，王柏融敲高飛犧牲打，火腿追成5：7，無奈渡邉諒遭三振無力反攻。

近況不佳 近7場僅3安

王柏融打擊近況不佳，近7場21支3，累計打擊率從3成01滑落至2成86，本季他對軟銀投手群數據不佳，對戰打擊率僅1成94。

千賀滉大先發6局被敲4安失1分，飆5K拿下勝投，目前以128K暫居洋聯奪三振王，8勝與有原航平並列洋聯第一，防禦率1.93排名第二。

另一戰羅德以6：5力退樂天，羅德陳冠宇中繼0.1局被敲1安，另送出1保送、未失分，本季累計防禦率2.67。

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