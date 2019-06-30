旅日雙雄解低潮 岱桑先發2打點

陽岱鋼重返中心打線先發右外野，助巨人先馳得點。（取自巨人官方臉書）

〔記者徐正揚／綜合報導〕日本火腿昨天繼續在主場札幌巨蛋迎戰軟銀，王柏融先發第5棒擔任指定打擊，3打數1安打、1得分，另有1次觸身球，中止連續10打席無安打的小低潮。只是火腿牛棚沒守住9局上，以4：5遭逆轉，苦吞5連敗。

王柏融中止連10打席熄火

王柏融在日職一軍第60場出賽，繼5月23日後再次擔任指定打擊，2局下首次打擊被先發投手大竹耕太郎的內角球砸到腰，4局下1出局一壘有人時擊出安打，二壘手渡邊諒跟上3分彈，助火腿3：1超前。

王柏融後2次打擊都沒表現，8局下被高橋純平的指叉球吊到揮空三振，打擊率維持2成86。火腿打完6局以4：3領先，9局上派石川直也關門，2出局後先被內川聖一敲安，緊接著又被上林誠知轟出逆轉2分彈。

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巨人昨天在客場對養樂多，陽岱鋼繼23日連續2場先發出賽，且因對戰打擊率4成29是他本季對央聯球隊最佳，重回中心打線扛第5棒，4局上1出局纏鬥到滿球數，適時敲安送回壘上兩名隊友，助巨人2：0先馳得點。

陽岱鋼後3次打擊沒再建功還吞1K，包括7局上滿壘時打成滾地球成為第3個出局，巨人仍靠這局再添3分拉開比數，以6：2讓養樂多苦吞最近6場的第5敗。陽岱鋼5打數1安打、2打點，打擊率跌破3成降至2成98。

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