朱育賢雙響 轟破中職3紀錄

朱育賢在桃猿上半季最終戰敲出單場雙響，一舉改寫3項中職紀錄。（記者陳志曲攝）

悍將楊彬一軍初登板，被朱育賢敲出2分砲。（記者陳志曲攝）

半季22轟、73打點 外加單月11轟

〔記者林宥辰／新北報導〕上半季冠軍到手，桃猿重砲手朱育賢的火燙手感仍不停歇，在上半季最後一戰以單場雙響砲一舉打破3項紀錄，率猿隊11：4大勝富邦悍將，朱育賢也穩居打擊4冠王。

朱育賢3局上先從悍將先發投手陳仕朋手中扛出3分彈，8局上面對生涯初登板的楊彬再轟出兩分砲，以22轟刷新時報鷹洋砲丹尼歐在1996年下半季締造的中職半季最多全壘打紀錄21支。

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朱育賢6月瘋狂打出11轟，改寫2009年4月林智勝創下的單月最多轟紀錄；73分打點也寫下中職半季紀錄，且領先第2的林益全多達20分。

朱居4冠王 洪總稱怪物

朱育賢上半季的表現讓總教練洪一中讚不絕口，更以「可怕」來形容，「22轟、73打點、打擊率3成94，怎麼會有這種怪物數據？那打點數，我當年可能要打兩季才夠。」

洪總也誇朱育賢，「很乖、品行好，且從不喊累，不知道怎麼挑剔他，是一位很認真的選手，他值得這樣的成績。」

賽前，朱育賢距離平紀錄僅有1轟之差，但他心態沒改變，一樣盡可能將球擊強，「把球打強勁，好的結果自然會出現，太過刻意追求全壘打，反而節奏會亂掉。紀錄本來就是給人創造的，不會刻意設限，今年上半季收穫不錯，下半季一樣會繼續堅持、盡力表現。」

猿隊已取得季後賽門票，仍備戰即將到來的下半季，洪聖欽先發5局失3分拿下勝投。較驚悚的是主力強打之一藍寅倫，首局就被陳仕朋觸身球擊中手背退場，所幸初步檢查未傷及骨頭，但手部腫脹、挫傷，需休養觀察。

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