婕斯盃羽球賽》台灣隊今爭冠 麟洋對上里約奧運銀牌

李洋（左）、王齊麟取得2連勝，助台灣隊闖進冠軍戰。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕男雙李洋／王齊麟昨在2019年婕斯盃明星羽球對抗賽，對南韓李龍大及馬來西亞陳文宏的「球王組合」取得2連勝，助台灣隊擊退南韓聯軍闖進冠軍戰，今日下午3點將與馬來西亞隊爭奪2萬1000美元（約65.7萬台幣）冠軍獎金。

李洋：

以挑戰者姿態繼續衝

李洋／王齊麟首點以27：25、21：15擊敗李龍大／陳文宏，接手的許仁豪在第2點男單雖不敵李炫一，但李洋／王齊麟在第3點驟死賽，以11：7再度扳倒李陳配。

李洋／王齊麟今天將對上2016年里約奧運男雙銀牌大馬組合吳蔚昇／陳蔚強，李洋說：「這次對手實力都頂尖，我們就以挑戰者姿態繼續衝擊。」

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王齊麟：

狂打拿東奧門票

李洋和王齊麟今年合拍，透過上半年密集出賽，目前世界排名17、奧運積分排名第6，有望攜手征戰東京奧運。

陳文宏在2008、12年奧運都空手而歸，他坦言，兩屆都因得失心太重影響發揮，建議李洋、王齊麟平常心看待。李龍大是2008年奧運混雙金牌及2012年奧運男雙銅牌，他認為不用想太多，努力搶奧運積分最重要。

聽完兩位前輩建議，王齊麟笑說：「我對奧運想法越來越簡單，就先狂打比賽，就有機會拿到門票。」

李龍大、陳文宏給建議後，希望李、王能盡地主之誼，推薦台灣道地美食。王齊麟提出臭豆腐、豬血糕、蚵仔煎、滷肉飯，「臭豆腐是我最愛，但不是人人都能接受，可能要看兩位前輩敢不敢嘗試。」

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