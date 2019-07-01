歐洲第一次 基襪送上史詩大禮

大聯盟歐洲歷史性首戰，吸引近6萬滿場球迷進場。（美聯社）

希克斯敲出大聯盟歐洲賽首轟。（今日美國）

紅襪波瑟羅（左一）投出大聯盟歐洲首戰第一球，不過僅先發0.1局就被打爆退場。（法新社）

洋基田中將大先發不滿1局退場，但已締造在3大洲登板的特殊紀錄。（法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕史上首場「歐洲版基襪大戰」，從第1局開始就讓近6萬名倫敦體育場球迷值回票價，終場洋基17：13擊敗紅襪，除了締造隊史連30場開轟新猷，也成為史上第2高得分的基襪大戰。

連轟30場 堆高洋基障礙

「30年來，我們第一次看到這樣的第1局！」大聯盟官網的新聞標題很吸睛。基襪第1局就各打回6分，是史上自1989年6月24日運動家和藍鳥之戰後，首次兩隊在第1局就至少各得6分。

請繼續往下閱讀...

基襪首局各6分 合得30分

紅襪先發投手波瑟羅只投33球就下場，他0.1局就被敲5安失6分，包括洋基7棒希克斯的3分砲。希克斯不但一棒把波瑟羅打退場，也成為史上首位在歐洲開轟的大聯盟打者。

1局上就讓5萬9659名球迷看得血脈賁張，沒想到1局下洋基先發投手田中將大也投得辛苦，才投37球0.2局就被敲4安失6分，包括紅襪8棒查維斯的3分砲。由於這座球場是從足球場「變身」而來，3個外野距離也比大聯盟球場短，但田中認為問題不在球場，「你只能向對手致敬，是我沒有把工作做好。」

險破最長比賽紀錄

這場歷時4小時42分鐘的打擊大戰，只比大聯盟正規9局戰最長紀錄少了3分鐘，雙方共打了37安，包括各轟3發全壘打，也各用了8名投手。歷史性首戰的勝利投手，則由洋基第2任投手格林拿下，他投2局無失分。

「球迷看了很多打者的好表現，也出現一些很棒的守備，但我們還是應該提醒他們，不是每場比賽都能得30分的。」洋基教頭布恩說。

首安未出爐 張育成下放

此外，金鶯隊以13支安打、4支全壘打轟垮印地安人隊，連兩天以13：0大勝，成為大聯盟史上第一支連兩場完封對手、且得分都達到13分的球隊。

印地安人隊張育成替補守三壘，唯一的打席被三振，大聯盟生涯首安仍未出現，隨後也被下放3A。

基襪上演打擊大戰，嗨翻滿場球迷。（法新社）

洋基收下大聯盟歐洲系列賽首戰勝利。（路透）

球迷與洋基和紅襪的大型logo合影。（路透）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法