田中將大 踏過3大洲投手丘

田中將大職棒生涯已完成亞洲、美洲和歐洲的登板紀錄。（路透）

關於這場史上首次進軍歐洲的基襪大戰，大聯盟官網整理出5件球迷必須知道的事：

一、季中才被交易到洋基的重砲英卡納西恩，因開季隨水手到日本進行和運動家的海外開幕戰，成為大聯盟史上首位單季在3大洲都出賽的球員；洋基昨役先發投手田中將大的職業生涯起點就在日本，當然也成為亞洲、美洲和歐洲都登板過的投手。

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二、歐洲成為舉行大聯盟比賽的第4洲，小熊強棒索沙在2000年3月29日首場日本海外賽，助小熊在東京巨蛋5：3擊敗大都會，道奇王牌克蕭則在2014年3月23日首場澳洲海外賽，率隊3：1力克響尾蛇。

三、這是繼1998年9月15日白襪17：16險勝老虎後，大聯盟首場兩隊至少各得13分，且安打和全壘打數各至少18支、3發的打擊大戰。

四、洋基在1、4局各得6分，紅襪也在1、7局各得6分，則是自1979年5月18日費城人23：22氣走小熊後，大聯盟首場兩隊各在至少兩局，都打出至少6分的比賽。

五、洋基開路先鋒拉梅修才獲票選為明星賽美聯先發二壘手，他在這場歷史性大戰繳出6打數4安打、5打點，成為1952年鮑爾、2006年戴蒙之後，隊史第3位單場至少4安、5打點的超強第1棒。

（記者倪婉君）

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