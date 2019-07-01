王柏融久違雙安 火腿輸1分

王柏融繼6月6日後再敲單場雙安，可惜火腿仍以1分飲恨。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／綜合報導〕王柏融昨天打出久違的單場雙安，並跑回1分，但日本火腿隊仍以3：4遭軟銀逆轉，連續兩個系列賽被橫掃，慘遭6連敗，最近11戰10敗。

日本火腿第1局就有攻勢，西川遙輝四壞球、杉谷拳士安打，近藤健介高飛犧牲打先馳得點，第5棒王柏融在2出局、二壘有人時上場，打成一壘滾地球出局，未能添加分數。

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2局上軟銀以2：1超前，日本火腿在第4局展開反攻，率先上場的王柏融打出左外野安打，靠著清水優心的安打跑回追平分，四壞球上壘的渡邊諒再靠著暴投跑回本壘，日本火腿再取得3：2領先。

第5局王柏融再打出右外野安打，把一壘上的近藤送上三壘，但日本火腿未再得分。王柏融全場4打數2安打，被三振1次，是6月6日以來首度單場雙安。

第8局軟銀明石健志和賈拉西亞連續安打追平，松田宣浩滾地球換回超前分，日本火腿連兩場以1分之差飲恨。

王柏融6月份前16場比賽打擊率0.333，擊出2支全壘打、10分打點，被洋聯列為6月份MVP候選人之一。不過，最近6場18打數5安打、2分打點，沒有全壘打，6月份打擊率下滑到0.321。

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