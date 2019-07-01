自主培訓游霆崴 搶第5號先發

游霆崴拿下後援勝，有機會搶佔悍將下半季第5號先發。（記者林正堃攝）

兄弟廖乙忠總計先發6局失4分，表現不俗。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕一波三折的補賽，成為中信兄弟廖乙忠、富邦悍將游霆崴兩位自主培訓出身球員試金石的舞台，兩人都繳出好投，但游霆崴接手6月23日先發洋投包林傑，5.2局失3分表現勝過廖乙忠一籌，幫助球隊9：5贏球。

5.2局掉3分 拿下後援勝

昨役是6月23日保留賽，但賽前卻又遇大雨，晚了兩個半小時才開賽，從悍將第3局3：2領先開始打起。廖乙忠連同6月23日先發，合計投6局失4分，實質表現較上週好，但游霆崴僅挨詹子賢3分砲掉分，拿下後援勝。

請繼續往下閱讀...

游、廖兩人中職選秀都曾落選，皆是自主培訓出身，悍將總教練陳連宏賽後盛讚游霆崴，昨役內容更穩定，會考慮讓他繼續先發，「我們還沒確定下半季第5號先發，不過以游霆崴表現，確實是考慮人選之一。」

游霆崴笑說，之前在二軍和廖乙忠同場曾輸他，昨很想贏，但畢竟自己登板時已領先，有些不公平。

落選出頭 關鍵在相信自己

談到簽下培訓約的心路歷程，游霆崴點出「相信自己」，他說：「不管落選或是後段輪次，還是要相信自己。職業賽場上，每個人都在做一樣的事，無論投球或打擊，大家都是一樣，但要相信自己才不會害怕，也才不會和別人有落差。」

昨役是上半季最後一戰，也是資深裁判蘇建文生涯第3000場執法，他1991年加入裁判組，隔年開始執法，生涯798場主審執法，一壘審752場、二壘審640場、三壘審450場、左線審184場、右線審176場。

中職今天年度選秀日，下半季將於5日開打，上半季冠軍桃猿隊昨與外野手柏納帝那解約，登錄新洋投冠猛。

蘇建文完成3000場執法，面帶微笑退場。（記者林正堃攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法