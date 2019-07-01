今穿狀元「龍」袍 3人呼聲高

今年選秀各守位報名狀況

記者羅志朋／專題報導

近年中職選秀狀況

林安可（資料照）

中職史上最大規模選秀，今晚6點30分在台中好運來洲際宴展中心舉行，總計145人報名，包括33名高中應屆畢業球員，均寫下歷年新高，新軍味全龍手握狀元籤，狀元郎以林安可、劉基鴻和江國豪呼聲最高。

江國豪（資料照）

劉基鴻（資料照）

味全龍取得選秀第1順位，第2至第5順位以去年度的戰績排名依序為中信兄弟、富邦悍將、統一獅、桃猿；為讓味全龍選到更多好手以平衡各隊戰力，選秀前4輪增設第6順位給味全龍，意即前4輪可選8人，第5輪起回歸正常，每隊各選1人。

投打「雙鄭」鄭浩均、鄭宗哲相繼旅美發展，加上無旅外大物回歸，今年選秀星光黯淡。球探指出，沒有像王柏融、蘇智傑這類Ace級選手，高中速球投手徐若熙、內野重砲手劉基鴻和外野好手岳政華，加上國家隊常客江國豪、投打「二刀流」林安可，並稱「Big5」，也是味全龍總教練葉君璋點名狀元郎人選。

至於狀元郎選誰？葉君璋強調還沒決定，味全龍剛成軍什麼都缺，只要是好手都想選，選秀通盤策略得看別隊怎麼選。

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第2輪後反是決勝關鍵

除首輪熱門的「Big5」外，綜觀歷年選秀成果，第2輪以後反而是決勝關鍵，左投魏碩成、下勾張喜凱、開南吳俊杰和吳承諭、文化出身的蘇俊璋和劉劭威、高中球員李承禎和林聖榮，上述投手可望獲球團指名。另外，捕手姚冠瑋、張聖豪，內野手李凱威、曾傳昇和外野手郭天信雀屏中選問題不大，185公分大型內野手朱祥麟已有多隊鎖定。

高中狀元郎再連莊？

近年選秀前3輪不乏高中好手上榜，2017、2018年選秀，廖健富、戴培峰都是「高中狀元郎」，今年劉基鴻、徐若熙或岳政華能否接下棒子備受矚目；球探分析，這幾年大學球員整體素質不如早期，1年頂多打30幾場比賽，實戰經驗不足，還不如選有未來性的高中球員。

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