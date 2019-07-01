首輪缺大咖 選秀BIG5幾乎底定

岳政華（資料照）

記者羅志朋／專題報導

徐若熙（資料照）

今年選秀頂尖好手不算多，首輪人選幾乎底定，江國豪、徐若熙、林安可、劉基鴻和岳政華出列，且聽球探評價。

江國豪 類似施子謙

★江國豪/投手/右投右打/21歲/180公分、80公斤/麥寮高中→台體大

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控球好，變化球多樣，當初未能旅外是因為沒有特別突出的變化球種，進中職能扛第4、5號先發，投球型態類似施子謙。

徐若熙 牛棚好材料

★徐若熙/投手/右投右打/18歲/178公分、73公斤/平鎮高中

有速度，指叉球和曲球丟得好，但球太平，角度不算好，若投先發，直球均速勢必下降，進中職可能從牛棚出發，會是不錯的後援投手。

林安可 期待再出投

★林安可/投手、外野手/左投左打/22歲/184公分、90公斤/南英商工→文化大學

雖然左手受過傷，但沒有嚴重到以後完全不能丟，或許休一陣子又可以回復到過去水準，他攻守還可以，是OK的角落外野手，當然，他是左投，若能投球會更有價值。

劉基鴻 長打能力佳

★劉基鴻/內野手/右投右打/18歲/180公分、85公斤/平鎮高中

頭腦很好的球員，懂得適時調整，高一打擊只會強拉，到了高三已會反方向攻擊，具備長打能力，守備範圍不算大，進職棒守游擊顯得吃力，應該會移防三壘。

岳政華 投打潛力股

★岳政華/外野手/左投左打/18歲/178公分、75公斤/穀保家商

當外野手會比投手好，有打擊、也有守備，和中信兄弟張志豪高中剛畢業同期相比還要更好，潛力值得期待。

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