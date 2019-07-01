雙詹逆轉封后 溫網「強心針」

詹詠然（左）、詹皓晴（右）昨天在伊斯特本草地賽女雙2度封后，本季已聯手贏得第3座WTA女雙冠軍。（詹皓晴提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕詹詠然、詹皓晴昨天在伊斯特本草地賽女雙決賽，以2：6、6：3、10：6逆轉勝費莉普金絲（比利時）／瑪泰克（美國），自2014年第2度在此封后，本季已繼荷巴特、杜哈之後，聯手贏得第3座WTA女雙冠軍，也為今晚開打的溫布頓網賽討得好彩頭。

詹皓晴（左）、詹詠然（右）昨逆轉奪冠，為今晚開打的溫布頓網賽討得好彩頭。 （詹皓晴提供）

伊斯特本堪稱詹家姊妹幸運地，3度合體都挺進決賽，如今更打下兩人合作以來第13座WTA金盃。2014至17年連4屆殺入女雙決賽的詹詠然，頭兩年搭詹皓晴，2015年與中國鄭潔組軍，2017年配辛吉絲也掄元，如今大詹第5度問鼎金盃，又與妹妹再次攻頂，笑擁生涯第32座女雙冠軍，「很高興在草地奪冠，這讓我們對溫網更有信心，希望手感和氣勢能延續下去。」

相隔4個多月喜迎本季第3冠，也是詹皓晴第17座WTA女雙金盃，令她相當開心，她和姊姊已馬不停蹄趕抵倫敦，溫網名列女雙第9種子的她們，首戰地主組合達特／鄧恩。

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昨凌晨冠軍戰，詹家姊妹面對經驗豐富的「比美聯軍」，發球接連失守0：4開局，即使盤中回擊仍再次遭破讓出首盤；所幸次盤大小詹回穩強力反撲，「互破大戰」中掌握關鍵分，4：1拉開差距，第9局更接連搶救被破發點，扳回一城。

戰線拉入「超級搶10」，雙詹後勁十足，6：6時連下4分關門，驚險獲勝。

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