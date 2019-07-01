溫網今開打 費爸首日「晾一邊」

人氣最旺的溫網「八冠王」費德爾，未排入首日賽程。 （路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019溫布頓網球錦標賽台灣時間今晚6時在全英草地俱樂部開打，我國唯一躋身單打會內的謝淑薇，首戰前年法網冠軍拉托維亞名將歐絲塔潘珂，預計週二凌晨1時之後在第18球場出擊。

謝淑薇去年溫網扳倒當時世界球后哈勒普勇闖16強，今年榮膺女單28種子，強碰爆發力十足的歐絲塔潘珂，得發揮以柔克剛的「淑薇Style」，才能複製2016年澳網首輪險勝模式，再挫世界排名一度高居第6的強敵。

去年勇奪第4冠的喬科維奇，晚間8時中央球場打頭陣，對上德國35歲老將科希瑞伯；女單第2種子「日本小威」大坂直美上陣，要找哈薩克老冤家普汀塞娃復仇。

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人氣最旺的溫網「八冠王」費德爾，未排入首日賽程，昨他出席賽前記者會，笑談本屆種子序爭議，「這是大會鼓勵選手多打草地的方式，不是我們能決定的，我今年因此獲益，像安德森順位也提升了（排名第8變第4種子）。」

西班牙「蠻牛」納達爾依舊不滿，他世界排名第2卻落居第3種子，「我尊重規則和歷史。至於是否公平，又是另一回事了。」

四大滿貫僅溫網種子不單依職業排行，還納入草地積分，世界排名第3的費爸笑納哈雷第10冠，躍居第2種子，被擠下的納達爾則抱怨，大會不尊重現有排名， 「全年賽事不只有草地，這種制度令人難以接受。」

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