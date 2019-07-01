婕斯盃》麟洋首戰輸雙蔚 我無緣2連霸

台灣選手許仁豪（左）與劉國倫（右）昨纏鬥到第三局才落敗。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣隊昨天在2019年婕斯盃明星羽球對抗賽冠軍戰，無力阻擋馬來西亞軍團火力，以直落2落敗，無緣2連霸。

台灣雙打組合李洋（左）╱王齊麟（右）昨遭對手直落二擊敗。 （記者陳志曲攝）

許仁豪單打力拚飲恨

打頭陣的王齊麟／李洋，昨碰上2016年里約奧運銀牌組合吳蔚昇／陳蔚強，經驗值明顯不如對手，最終以17：21、19：21吞敗。

第2點男單較量，許仁豪迎戰世界排名24的劉國倫，首局雖以12：21落敗，但隨後以21：14扳回一城，決勝局許仁豪數度演出精彩撲救，仍以16：21飲恨。

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許仁豪笑說，很久沒參與如此高強度賽事，第1天打完後，下半身非常痠痛，「但看到球迷為我加油，今天每顆球還是盡力去拚。」

面對實力堅強的「雙蔚組合」，李洋表示，這是一次很棒的經驗，「這給我們一個警惕，未來面對高強度賽事，要用更多元的方式來突破。」王齊麟則認為，未來比賽時，得用更短的時間進入狀況。

李洋和王齊麟今年合拍出擊，已斬獲3冠1亞，成績不俗，但李洋認為，接下來比賽會越來越艱辛，「剛出來時，對手對我們沒那麼熟悉，但幾場之後，大家會有影片研究。」接下來他們將飛往加拿大，迎接連5週的賽事。

對於台灣「麟洋配」的表現，陳蔚強說：「兩人都還年輕，也很有潛力，未來還有很多進步空間，可以更好。」

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