告別「厄」勢力 綠衫掌「沃」新一哥

厄文傳將加盟籃網。（法新社資料照）

前言︰NBA自由市場今年提早6小時開啟大門，台灣時間今天早上6點鐘聲一響，將是球員和球隊開啟談判的高峰期，雷納德、杜蘭特、厄文等大咖球員，下一站將逐漸明朗，但雙方目前僅能達成口頭協議與簽約意向，並無任何保證，7月6日後才能正式簽約。

塞爾提克隨即以4年1.41億美元網羅沃克。（美聯社資料照）。

〔記者吳孟儒／綜合報導〕自由市場開市前不到24小時，美媒爆料厄文已與籃網達成4年協議，只差白紙黑字；不過，塞爾提克隨即找來新領袖，以4年1.41億美元（約43.6億台幣）挖角黃蜂一哥沃克，期盼他能與陣中小將產生良好化學反應，在新賽季捲土重來。

4年1.41億美元挖角

塞爾提克在2017-18年賽季找來厄文助陣，卻連2年以失敗作收，領導能力備受質疑，特別是球隊在上季正值連敗低潮時，厄文非但沒有喊話重振士氣，而是公開質疑年輕球員的心態與球技，與隊友之間的關係出現裂痕，他的到來沒有拉近塞爾提克與冠軍的距離，而是成為全隊軍心渙散的根源。

；塞軍也做好萬全準備找來沃克，盼成為解救球隊良方，他與厄文同樣都是聯盟數一數二的頂尖控衛，能力無庸置疑。

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按照NBA勞資薪資規定，沃克與黃蜂能談5年2.21億美元（約68.4億台幣）合約，但高層猶豫不決，讓他決定告別8年的夏洛特，逐漸走向塞軍的懷抱，展開新篇章。

即便塞爾提克少了厄文，也很可能無法留住前場大將哈佛德，但他們得到沃克，搭配塔圖姆、J.布朗等潛力小將，在東部依舊是支實力不容小覷的球隊。反觀黃蜂在失去核心沃克，戰力大打折扣，確定邁入重建。

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