陳信安跨足管理 打造職涯「籃」圖

陳信安。（記者塗建榮攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕「台灣飛人」陳信安2013年退休，轉換跑道擔任璞園建築董事長特助，現已是董事長辦公室主任。他表示，「很習慣上班族的生活，跨領域學習組織管理，很有挑戰性，但我已駕輕就熟。」

陳信安對於生涯規劃很有見解，期盼有朝一日能重回籃壇，無論是擔任教練或球隊管理工作，都在未來藍圖中，「我就算50歲還是能擔任教練，但趁年輕必須多學習，增加不同領域的知識和能力。」

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陳信安退休後，最常從事的運動就是打高球，除了陪老闆打球外，也帶著小女兒一起運動。他表示，「打高球必須具備高度專注力，揮每一桿之前都要深思熟慮，比籃球的罰球難上數十倍。目前成績大概落在9字頭，目標是能夠打出7字頭桿數。」

SBL前幾季票房亮眼，球迷大排長龍，為了一睹明星風采，但近年人氣大幅下滑，今年雖推動職業化，但目前進度卡關，甚至有可能胎死腹中。

心繫職籃 盼找回榮景

SBL元年就是超級球星的陳信安感觸良多，他說，「職業聯賽最重要的就是球星，有話題才能吸引球迷關注，但現今籃壇遇到許多瓶頸，需要政府、籃協和球團共同合作，從政策和行銷等多面向改變，希望台灣籃球能找回過往的榮景。」

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