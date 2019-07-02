龍狀元值多少 600萬起跳?

味全龍重返職棒，能否改寫狀元簽約金紀錄，值得關注。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕成為中職今年「第5張桌子」的主人，味全龍無疑是本屆選秀會的主角，在「龍狀元」昨天出爐後，又該給這位龍隊暌違20年後重生的首位狀元郎多少簽約金，才能展現新「龍」頭氣勢，則是選秀會後最大焦點。

龍回鍋起手式 萬眾矚目

在中職選秀會前一週，金鶯簽下21歲的捕手狀元郎拉契曼，簽約金是刷新大聯盟紀錄的810萬美元（約2.5億台幣）。儘管台、美職業棒壇的身價無法等量齊觀，但「龍魂」在中職30年經典再現，「龍狀元」自有其歷史意義，球團該賦予多少身價，絕對值得審慎評估。

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在選秀會之前，就有傳聞指向今年龍隊有意讓國體大投手鄭浩均當狀元，但他並未投入中職選秀，而是以簽約金20萬美元（約626萬台幣）和美職道奇隊簽約。此舉讓龍隊重新評估，最終將眾所注目的第一指名給了18歲高中大物內野手劉基鴻。

阿甘障礙17年 能否超越

中職目前最高簽約金紀錄600萬，是2002年由興農牛選秀狀元「阿甘」蔡仲南所保持，至今仍難以撼動。儘管近年年輕好手輩出，且中職球星月薪一再往上堆高，仍未能有人突破「阿甘障礙」，目前第2高簽約金紀錄560萬元則由2016年獅隊狀元蘇智傑及去年悍將狀元戴培峰共同保持。

儘管外界評估今年整體選秀素質並不突出，但在狀元郎未揭曉之前，棒壇就盛傳有首輪熱門人選希望挑戰超過600萬的身價。

究竟「龍狀元」值不值得再創中職新高身價，還有待球團評估，但不管如何，狀元的行情勢必影響其他4隊的首輪選手身價，畢竟各球團存在簽約金依順位遞減的潛規則，在昨晚狀元揭曉後，也正式揭開今年球團和經紀公司角力的「簽約金大戰」序幕。

中職近5年狀元身價

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