中職選秀小鮮肉當道 17名高中生上榜

徐若熙首輪第6順位被味全龍選進，父親和阿姨開心露出笑容。（記者林正堃攝）

前言：今年中職選秀會多了「第5桌」，參加人數為破天荒的145人，締造不少歷史紀錄，在63名獲球團賞識的球員中，本報挑選5個選秀會亮點。

兄弟首輪選進的岳政華（中），具大範圍的外野守備功力。（記者林正堃攝）

中職2019年選秀狀元劉基鴻接受視訊採訪。（記者徐正揚攝）

1.順位最前高中投打 平鎮出品

味全龍球團選進32人，刷新選秀紀錄。（記者林正堃攝）

選秀狀元劉基鴻、首輪第6順位徐若熙，皆來自桃園平鎮，也是中職連續3年出高中生狀元。劉、徐都被味全龍所挑走，也是他們回歸中職最先挑選的投、打，堪稱建隊基石，意義非凡。

2.林聖榮最嫩 林驛騰最老

2001年6月4日出生、上個月才滿18歲的投手林聖榮成為本屆最年輕球員，他在第3輪被富邦悍將挑中，是大理高中的第5位職棒球員。

最年長球員是味全龍第24輪選進的林驛騰，現年27歲的他，終於在第4度叩關選秀會上榜。

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3.33名高中生競逐 另類中職指考

今年有33名高中應屆畢業生參加另類中職「指考」，不僅刷新紀錄，有多達17名高中生上榜，改寫去年15人的紀錄，成為史上最多。

味全龍選了5名高中生，包括前3輪的劉基鴻、徐若熙、曾傳昇；中信兄弟也一口氣選進5名高中生，和味全龍並列最多；富邦悍將選進3人，包括第3輪的林聖榮；統一獅和桃猿各選2人，並列最少。

4.味全選32人 單一球團最多

味全龍滿載而歸，瘋狂選進32名球員，刷新2009年兄弟象19人的紀錄，其中包括14投、8內野、7外野和3捕。味全龍在最後一輪選進台北市立大學捕手魏全時，讓現場球迷響起熱烈歡呼，形成有趣場景，以高潮結束這次的選秀會。

5.82人落選 寫歷史紀錄

有上榜，就有落榜。今年總計5隊讓63人圓職棒夢，人數跟2017年落榜紀錄的63人相同，卻也有破紀錄的82人落選，這個人數幾乎接近去年報名的88人，相當驚人。

（記者龔乃玠）

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