6月終曲雙響砲 大谷本季第12轟

天使大谷單場雙響砲，是大聯盟生涯第3次，也是首度在主場演出。 （法新社）

天使仍吃敗仗 勝率跌破5成

〔記者吳清正／綜合報導〕大谷翔平轟出單場雙響砲，但都是陽春型，天使隊以3：12敗給運動家隊，勝率跌破5成大關。

大谷第4局把一個偏低的曲球轟出左中外野全壘打牆，第8局再打出447英尺遠的特大號全壘打，本季第12轟，大聯盟生涯第3次單場雙響砲，首度在主場演出。

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球隊慘敗讓大谷的雙響砲少了幾分喜悅，大谷表示，個人表現沒有球隊贏球重要，自己還要再努力，希望把連敗轉變為連勝。

大谷的6月用雙響砲封關，6月份打擊率3成04，擊出9支全壘打、22分打點。

王維中投1人次 遭安打

運動家王維中在第7局2出局後登板，第1球、92.7英里（149.2公里）的直球被左打的拉史特拉打成安打，運動家隊隨即再換上老將索利亞，順利解決天使隊強棒楚奧特。

王維中5月底升上大聯盟以來，前10次登板至少投0.2局，有8場投1局以上，最多投3局，表現也相當出色，防禦率只有1.80，但最近又變成釀酒人隊時期的「1人左」角色，不過，效果並不好，連2場只投1人次都被安打。

殷仔遭連5安狙擊

教頭嘆運氣差

另外，陳偉殷昨對費城人，面對5名打者都被安打，馬林魚被打出連得7分的大局，終場以6：13敗下陣來。

這是陳偉殷本季第2次出戰費城人，6月23日中繼2.1局無失分，昨在第6局1：3落後時登板，卻被連打5支安打。

馬林魚總教練馬丁利認為陳偉殷被連續安打是運氣不佳，他表示：「偉殷上週對他們投得非常好，今天他們也沒有一球真的打得很強勁，剛好就掉在沒有人的地方。」

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