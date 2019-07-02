杜蘭特加盟 籃網組「新三巨頭」

杜蘭特（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕今夏NBA最瘋狂的自由市場昨天啟動，杜蘭特透過自家媒體「The Boardroom」宣布轉戰籃網，簽下4年1.64億美元的頂薪合約，新賽季將與厄文、D.喬丹組「新三巨頭」，瞬間成為超級強隊，被認為是新賽季總冠軍的角逐者。

D.喬丹（資料照，美聯社）

厄文（資料照，美聯社）

杜蘭特是聯盟數一數二的進攻武器，雖然在上季總決賽遭遇跟腱斷裂的嚴重傷勢，新賽季很可能報銷，仍無損於他的身價，依舊是多隊覬覦對象。

勇士出高價留不住人

勇士季後使出渾身解數留人，除了打算開出5年2.22億美元合約，關鍵時刻還派出柯瑞參與談判，但依舊無法打動杜蘭特，昨他正式告知勇士總管邁爾斯離隊的決定，隨後便宣布前進東部開闢新戰場。

西強東弱局面恐生變

與此同時，籃網以4年1.41億美元簽下厄文、4年4000萬美元找來D.喬丹、2年1000萬美元綁定坦波，戰力大幅提升，很可能改變長期的西強東弱局面。

請繼續往下閱讀...

現階段而言，即便杜蘭特無法上場，籃網新賽季前景依舊讓人期待，畢竟球隊深度夠，汀維迪、J.哈里斯等潛力好手上季打出身價，是球隊能闖進季後賽的重要拼圖，有了頂尖控衛厄文領軍，籃網成績可望更上層樓，根據博弈公司「Caesars Sportsbook」資料顯示，他們的奪冠賠率從1賠25提升到1賠18。

杜蘭特傷勢成最大賭注

一旦杜蘭特傷癒復出，繼續在場上逞威，籃網無疑是總冠軍最大熱門；不過，若他恢復狀況不佳，由於杜蘭特享有頂薪價碼，也可能成為籃網未來補強的一大阻礙。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法