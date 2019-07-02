跨進東奧願望 雙陳拚世錦賽達標

陳傑昨在400公尺跨欄以50秒33奪金。（記者方賓照攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2019夏季全國田徑排名賽昨登場，為東京奧運門票努力的台灣「跨欄雙雄」陳傑和陳奎儒，藉此賽事找回比賽節奏，為接下來日本札幌的賽事和世錦賽熱身。

陳奎儒（右）昨在公開男子組110公尺跨欄跑出本季最差的13秒92，他坦言看到成績都嚇了一跳。（記者方賓照攝）

陳傑模擬賽況 仍摘金

陳傑昨在公開男子組400公尺跨欄以50秒33摘金，他表示，把此戰做為模擬賽，調整起跑後的2、300公尺，希望在欄架與欄架之間可以更流暢。

陳傑在4月田徑亞錦賽飆出生涯最佳的48秒92，距離東奧參賽標準僅差0.02秒，他說：「達標這件事不能急，也不可能每次比賽都維持巔峰，但會把這個時間門檻做為努力目標。」

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陳奎儒調整期 輕鬆跑

陳奎儒在公開男子組110公尺跨欄跑出本季最差的13秒92，他坦言，看到成績嚇了一跳，但14秒內還可以接受。

進入調整期的陳奎儒，近期著重在體能和肌力訓練，造成身體相當疲勞，他笑說：「因為忘記跟協會請假，本來是不想跑的，但來跑這一趟，比平常訓練輕鬆很多，小小偷懶一下。」

接下來，陳傑和陳奎儒都將前往日本參賽，陳奎儒表示，希望以賽代訓，為9月底世錦賽做準備，期待在那時候達標東奧。陳奎儒在5月台灣國際田徑公開賽以13秒34刷新全國紀錄，距離達標東奧只差0.02秒。

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