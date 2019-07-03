溫網》智取前法網冠軍 單打「好薇」搶頭彩

謝淑薇單打直落二過頭關。（路透）

費莉普金絲過去與小薇戰成1勝1敗。（歐新社）

今與比利時女將爭32強

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣一姊謝淑薇昨天凌晨在2019年溫布頓網球錦標賽女單首輪，以6：2、6：2撂倒前法網冠軍、去年溫網4強的拉脫維亞好手歐絲塔潘珂，勇闖64強，今晚她將出戰比利時女將費莉普金絲。

謝淑薇去年在溫網大逆轉當時的世界球后哈勒普，晉級16強寫個人生涯最佳，掀起一波「薇式旋風」，至今仍讓球迷津津樂道，今年名列第28種子的她，表現備受期待，昨天再以四兩撥千斤的靈巧打法，耍得對手團團轉，僅耗費69分鐘晉級，WTA官網更以「智取獲勝」形容這場勝利。

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溫網雙線作戰的謝淑薇，今晚女單出戰世界排名103的費莉普金絲，雙方過去交手各取1勝，平分秋色，此外，她與捷克搭檔史崔可娃，榮膺女雙第3種子，首輪遭遇可諾爾（瑞士）／巴瑟兒（德國）。

甫奪下伊斯特本草地賽女雙冠軍的詹詠然、詹皓晴，首輪對英國組合達特、鄧尼，爭取晉級32強；另一方面，謝政鵬與印尼搭檔朗尼首輪碰上奧地利14種子馬拉克和梅爾策。

種子掉滿地 直美打包

溫網首輪爆出不少冷門，女單的日本第2種子大坂直美以6（4）：7、2：6不敵哈薩克普汀塞娃；男單的德國第6種子小茲維瑞夫6：4、3：6、2：6、5：7敗給捷克維斯利，希臘第7種子齊齊帕斯以4：6、6：3、4：6、7：6（8）、3：6不敵義大利法比亞諾，皆一輪遊打道回府，讓專家紛紛跌破眼鏡。

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