溫網》會外最菜奇蹟 15歲葛芙淚勝大威

15歲葛芙擊敗偶像大威，激動落淚。（路透）

大威（左）賽後鼓勵葛芙（右）。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕年僅15歲的美國「天才少女」葛芙，昨在溫布頓網賽女單首輪以6：4、6：4扳倒兒時偶像大威廉絲，生涯首次在大滿貫會內賽亮相，就從5屆冠軍傳奇手中搶勝，震撼網壇，在獲勝的那一刻她也露出難以置信的神情，雙手抱頭激動落淚。

葛芙13歲就勇闖美國網球公開賽青少年組決賽，嶄露鋒芒，去年法網更摘下青少女組后冠。今年她在溫網會外賽一路過關斬將，並擊敗西班牙頭號種子波索法，成為公開化年代溫網會內賽最年輕選手。

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在籤表出爐後，葛芙興奮表示，與偶像大威交手已是夢想成真，面對大她24歲的大威，她毫無懼色，首盤繳出高水準表現，僅僅出現2次非受迫性失誤，次盤穩定發揮，耗費1小時21分鐘收下夢幻勝利。賽後她激動說，「我不知道現在該有什麼感覺，這是我第一次在賽後落淚，應該說是首次在贏球後哭，難以言喻。」

世界排名313的葛芙一戰成名，成為1991年美國前球后卡普莉亞蒂後，溫網會內賽首戰獲勝的最年輕球員，大威雖遭遇生涯第二次在溫網首輪出局的挫敗，但她仍大方恭喜葛芙，鼓勵她繼續努力，未來不可限量。

葛芙64強將對上首輪爆冷以6：2、6：4收服白俄羅斯名將莎芭蓮卡的斯洛伐克女將里巴里科娃。

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