以後還是朋友 「勇退」杜蘭特35號？

勇士有意將杜蘭特35號球衣退休。（資料照，法新社）

魯尼獲得勇士3年4.6億台幣續約。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕杜蘭特下季將轉戰籃網，為感謝他這3季的付出，勇士老闆拉寇伯表示，只要他還是球隊老闆，將不會有人再穿上35號球衣，有意將杜蘭特的球衣退休。

老闆感謝杜蘭特3季付出

杜蘭特在2016-17球季加入勇士，助隊拿下2冠，並勇奪2座FMVP，本季則在例行賽繳出26分、6.4籃板、5.9助攻。雖沒能讓勇士完成3連霸，他在總冠軍戰帶傷上陣，鞠躬盡瘁的表現，仍感動不少勇士球迷。

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昨勇士球團發布聲明，感謝他這3年多來帶給球迷的精彩時刻。拉寇伯強調，「只要我還是球隊老闆，就不會有球員再穿上勇士的35號。」

此外，勇士禁區好手魯尼，今年總冠軍戰帶著鎖骨骨折傷勢苦撐，獲得球團肯定，將以3年1500萬美元（約4.6億台幣）續約。

30歲矮湯 獲巫師1年約

其他重大球員異動，近兩季因臀傷所苦的「小巨人」I.湯瑪斯，將以1年合約加盟巫師，預計會是老將底薪。

湯瑪斯本季轉戰金塊，上場時間不多，只打了12場，平均繳出8.1分、1.9助攻，如今前進巫師，可望在沃爾因傷缺陣下成為畢爾的一大幫手。湯瑪斯表示，近期已恢復完整訓練，希望找回過去水準，在新東家大展身手。

I.湯瑪斯新球季轉戰巫師。（資料照，法新社）

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