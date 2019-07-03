威脅小戴后座 「奧菲」須晉印尼賽前2

7月中旬的印尼羽球公開賽將是戴資穎球后保衛戰。（資料照，法新社）

日本一姐奧原希望進逼球后寶座，變數是她本季狀態並不算好。（資料照，法新社）

中國一姐陳雨菲在印尼賽後登上球后的唯一方法是奪下冠軍。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界羽聯（BWF）昨更新世界排名，世界球后戴資穎以9萬6225分穩坐球后寶座134週，16日她在超級1000系列印尼公開賽將迎來球后保衛戰。

戴資穎下週將因去年印尼賽1萬2000分冠軍積分到期，被扣5580分，積分剩9萬0645分，領先日本名將奧原希望剩309分。不過，超級500系列泰國公開賽也因時間延後，奧原屆時將在16日被扣1500分，積分下修至88836分。

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戴資穎印尼賽處在籤表上半部，8強有望碰上宿敵泰國名將依瑟儂，4強可能對到日本名將山口茜，奧原希望則在籤表下半部，8強可望遇到印度好手辛度，4強則可能對中國名將陳雨菲。若戴資穎、奧原希望在決賽碰頭，小戴無論輸贏都能續當世界球后。

此外，陳雨菲下週會失去上屆印尼賽亞軍1萬0200分，積分下修至8萬6585分，世界排名掉到第3。陳雨菲登上球后的唯一方式除了自己要拿下冠軍，還得祈禱小戴在8強前出局。

至於近期在國訓中心備戰的戴資穎，昨在個人社群針對上半年身材進行總檢討，放上裸背照，令不少人為之讚嘆，她說：「一年一拍，好像長得差不多餒！」

戴資穎貼上近年來的背肌照。（取自戴資穎IG）

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