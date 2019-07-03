斥資1500萬 桃園菁英運動選手培訓起跑

「菁英運動選手培訓計畫」開訓典禮，市長鄭文燦（第二排中）與跆拳道選手合影。（記者陳恩惠攝）

〔記者陳恩惠／桃園報導〕市府體育局昨舉行「菁英運動選手培訓計畫」開訓典禮，擇定射擊、角力等廿二個運動種類、共六百四十名選手進行培訓。市長鄭文燦出席表示，透過聘請外籍教練、國外移地訓練、週末測驗賽等多元培訓方式，激發選手潛能、增加對戰經驗，期勉選手能挑戰自我，全力備戰十月由桃園主辦的全國運動會、打破上屆全運會的好成績；也預祝廿六名正在拿坡里參加世界大學運動會的選手們能創佳績。

選手在現場表演跆拳道，展現十足戰鬥力。（記者陳恩惠攝）

共22運動種類、640選手參與

鄭文燦指出，桃園市菁英運動選手培訓計畫已邁入第六年，市府今年投入一千五百萬元，利用暑期推動「聘請外籍教練」、「國外移地訓練」、「國際體育交流」、「菁英訓練營」及「週末測驗賽」等五項子計畫，依往年經驗，年輕的優秀選手們經過魔鬼訓練營般的培訓課程洗禮，不僅可適應不同場地，也可增加實戰經驗，能有效提升選手實力。

他說，市府持續完善各項體育設施和場館，投入總經費卅億七千萬元，包括六億元闢建楊梅體育園區設置國家跆拳道訓練中心，體育大學設置國內首座室內田徑場，還有多功能運動暨展演中心及跆拳道訓練宿舍等設施，而中壢體育園區也規劃興建足球及綜合項目的體育場地。

主辦今年全運會 盼再創佳績

體育局表示，桃市上屆參加兩年一次的「一○六年全國運動會」奪得卅二金、卅二銀、卅八銅的一○二面獎牌，打破近年最佳成績，今年全運會將由桃園主辦，目前以「打破卅二金」為目標，各單項委員會正彙整、預估贏牌數，期許選手們在今年全國運動會將榮耀留在桃園。

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「一○八年全國運動會」將於十月十九至廿四日在桃園舉行，有卅個應辦項目及保齡球、武術、卡巴迪及滑輪溜冰等四個選辦項目共卅四項賽事，各賽事分布於五十餘場館舉辦，預計將有九千名選手同場競技，歡迎市民踴躍進場觀賽，用行動支持運動員，讓來自全國各縣市選手「競」情體驗「好靚的桃園，有勁的全運」！

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