會客室》鐵面無私3000回 蘇建文堅守「站」場

歷經20餘載，資深裁判蘇建文完成生涯例行賽第3000場執法，成為中職史上第1人。（記者陳志曲攝）

記者羅志朋／專訪

蘇建文小檔案

蘇建文（右）感謝老婆把這個家照顧得很好，讓他在場上執法無後顧之憂。（蘇建文提供）

3天前中信兄弟對富邦悍將補賽，蘇建文（右）達成生涯3000場執法。 （資料照）

前言：已故戲劇大師李國修生前箴言：「人，一輩子做好一件事就功德圓滿。」歷經10195個日子，資深裁判蘇建文6月30日完成生涯例行賽第3000場執法，成為中職史上第1人，他說：「內心無比感動，這只是里程碑，相信未來仍有年輕裁判能夠達成。」

蘇建文賽前清理本壘板。（記者陳志曲攝）

排球校隊改行當判官

1990年中職火熱開打，蘇建文任職美容機構，常帶老婆進場看球，隔年她看報紙刊登聯盟招募裁判廣告，上頭寫著「棒球國手尤佳」，隨即問另一半有無興趣挑戰。

蘇建文學生時期是排球校隊，無棒球底子，心想應無機會，老婆一句：「你又沒包袱，何不嘗試？」於是鼓足勇氣投履歷。

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1991年聯盟招募裁判，200多封履歷如雪片般飛來，蘇建文一路過關斬將，通過「職棒之父」洪騰勝面試如願入行，成為3位幸運兒之一，該年8月1日報到。

經長期培訓，1992年3月19日統一獅對味全龍之戰，蘇建文站右線審，裁判生涯初登場，去年11月1日達成總冠軍賽100場執法，3天前中信兄弟對富邦悍將補賽站一壘審，完成例行賽3000場執法，2項都是中職紀錄；初執法所站的台北市立棒球場早已拆除，而他仍在場上屹立不搖。

「感謝當年洪老闆青睞。」蘇建文說，當初沒設定當幾年裁判或站幾場，唯一信念是不要被淘汰，「一路上非常辛苦且充滿挑戰，外表變老，更多了不少皺紋和白髮。」

被拉弓洋將怒折球棒

蘇建文回憶道，剛進職棒首次當主審，一記偏高的球他判好球，把味全龍洋砲馬斯拉弓三振出局，馬斯當場氣得用膝蓋把球棒折斷，「嚇一大跳，想說他力氣怎會那麼大，是我判錯了嗎？後來檢視重播確定是好球才鬆了一口氣。」

另一次右線審爭議判決造成球迷不滿，垃圾、雜物齊飛進場內，主審蘇建文透過麥克風向全場球迷解釋判決，他說：「當時我還很菜，那是中職第1次由裁判用麥克風向球迷解釋場上狀況，講的時候手還在發抖呢！」

20餘載「判官人生」蘇建文全台跑透透，交通工具五花八門，飛機、高鐵、火車、客運和計程車全派上用場，他表示，早期外地比賽裁判須分批行動，不能同時集體搭車，是為了分散風險，以防突發意外導致比賽開天窗，現無特別規定。

球迷抨擊數度想離職

裁判這一行吃力不討好，「有功無賞、弄破要賠」，其中辛酸不足為外人道，若遇爭議判決，球迷毫不留情面重砲抨擊，蘇建文曾數度興起離職念頭，他認為，裁判非主角，不像球員受球迷愛戴，3000場里程碑無須歌功頌德，盼球迷用鼓勵代替指責，「裁判絕對可受批評指教，但更須鼓勵。」

工作壓力和責任沉重，薪資待遇應該很優渥吧？蘇建文透露，一整年分球季、非球季，本俸加執法津貼，一軍裁判年收入超過85萬元，和日職裁判薪水相較仍有差距。

忍受長骨刺、挨球吻

入行超過1萬個日子，蘇建文靠職棒工作五子登科，坦言失去很多，例如長年不在家，無法陪伴老婆、小孩，長期執法導致脊椎骨刺和左小腿肌腱撕裂傷，挨球吻更是家常便飯，必須學會和傷痛做朋友。

老婆當推手一路扶持

成功的男人，背後必然有一雙溫柔推手，蘇建文感謝老婆一路扶持，「家庭因素會影響工作情緒，左右場上執法品質，謝謝老婆為這個家所付出的一切，讓我工作無後顧之憂。」

大聯盟史上共有3名裁判執法超過5000場，包括Bill Klem、Bruce Froemming、Joe West，以Klem的5375場居首，日職最多為岡田功的3902場，韓職沒有裁判破3000場。計畫再站多久？55歲的蘇建文表示，沒設定年限，要站到不能站為止，若執法品質下降，不符合一軍比賽要求，該退就退，絕不戀棧。

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