會客室》4大火爆場面 蘇建文挨打上跑馬燈

威總揮拳（職業棒球雜誌提供）

威總揮拳

洪總跨欄（職業棒球雜誌提供）

朱佬衝撞（職業棒球雜誌提供）

2003年總冠軍賽牛象第5戰鄭兆行敲長打，一壘審蘇建文認定繞過一壘壘包未踩壘判出局，張泰山回本壘得分不算，興農教頭陳威成衝上前理論，怒摔球帽遭驅逐出場，威總隨即出拳毆打蘇建文，輿論譁然。

事隔多年，蘇建文堅決認定鄭兆行漏踩壘包，「當時威總認為我推他，因此出拳打人，但我只想hold住場面，絕非推他，如果我退一步，或許不會演變成衝突場面。」事發當下，電視新聞跑馬燈都是「裁判蘇建文被打」，許多親友致電關心，他坦言壓力超大，自認沒作奸犯科，為何被當小偷對待？後來興農領隊任中傑致歉，讓他釋懷許多。

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喬伊丟人

2004年例行賽獅象戰主審蘇建文已叫暫停，統一「觸身球王」喬伊仍執意出手，球直接砸到蘇建文，他苦笑說：「很痛，右大腿黑一大片。」

蘇建文指出，不會解讀喬伊是「故意偷襲」，所以當下只有警告，也了解喬伊個性難以駕馭，沒驅逐出場，挨這記「觸身球」令他印象非常深刻。

朱佬衝撞

2009年總冠軍賽獅象第7戰，「朱佬」朱鴻森喊暫停並退出打擊區，主審蘇建文未准，捕手高志綱連忙示意投手恩洛德投球，朱佬倉皇出棒形成游擊小飛球遭接殺，隨後用身體頂撞蘇建文遭驅逐出場，不久涉入「黑象事件」終身禁賽，這一撞成朱佬在職棒的最終身影。

蘇建文回憶：「朱鴻森前一球擊成界外飛球，回來說很喘，我說我知道，但你好了沒？好了要開始喔！他不理會，我就認定比賽play，出局後他用台語氣說：『某郎阿捏啦（沒人這樣的啦）！』我大手揮2次，第1次趕出場，第2次要罰款、禁賽（6萬元、3場）。」他笑說那一球竟被朱鴻森打到，回想起來經典又有趣。

洪總跨欄

2015年總冠軍賽象猿第6戰滿壘滿球數，洋投明星投1顆有被判好球空間的壞球，保送蔣智賢擠回1分，桃猿教頭洪一中「跨欄」衝出休息室，與主審蘇建文發生激烈口角並有肢體碰觸，最後僅被警告。

蘇建文解釋：「很多人說洪一中身體碰到我，為什麼沒趕出去？當時明星反應大且口出穢言，洪一中衝出來說：『那是好球，不要把我的投手趕出場，趕出去就沒得玩了啦！』我認為洪一中不是針對我，是在保護他的球員，所以只給警告。」他說，明星那球確實低了點，只是捕手劉時豪接球很有技巧，把壞球接得像好球。（記者羅志朋）

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