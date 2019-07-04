美總統參選人爆：林書豪東征亞洲？

美國民主黨總統參選人楊安澤爆料，林書豪（見圖）可能轉往亞洲打球。（資料照，今日美國）

美國民主黨總統參選人楊安澤拚初選，近日積極經營社群媒體。（資料照，彭博）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台裔球星林書豪上季喜迎生涯首枚冠軍戒指，但季後賽上場空間有限，加上曾受過右膝髕骨韌帶斷裂的大傷，今夏行情不佳，仍在待價而沽。美國民主黨總統參選人楊安澤昨在推特表示，林書豪可能轉往亞洲打球。

林書豪9年職業生涯換了8個球隊，上季季中被老鷹交易到暴龍，成為「籃球浪人」，林來瘋的光環不在，加上已邁入30歲，無法與年輕的潛力球員競爭，延續NBA生涯陷入危機。

請繼續往下閱讀...

楊安澤爭初選洗推特

楊安澤是台裔美國人，也是近50年首位宣布參選民主黨初選的華裔候選人，近日積極在社群網路發布社會議題，累積大量的網路聲量，昨就在推特爆出，「若沒有球隊能提供滿意的合約，林書豪將轉戰亞洲延續職業生涯」。

七六人也是「豪」選項

最新消息指出，七六人計畫開出一紙5年1.7億美元（約53.2億台幣）的延長大約，提前綁住明星後衛B.西蒙斯，此外，也計畫網羅一名有經驗的替補後衛，包括林書豪、朗度和萊特，都在評估的名單之中。

自由市場開市第三日，各球星陸續找到新東家。新科FMVP雷納德動向仍未明朗，據傳暴龍和湖人，是最有可能網羅他加盟的球隊。美媒《ESPN》資深記者溫德霍斯特則透露，雷納德是近10年最低調的球星，無數的記者希望能從他或經紀人口中挖掘相關訊息，卻都一無所獲，目前雖傳出湖人出線的機率最大，但仍充滿變數。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法