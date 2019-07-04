籃網大進補 紐約雙雄地位翻轉

籃網網羅大咖杜蘭特，成功組成豪華「三巨頭」。（資料照，今日美國）

中鋒藍道新球季將轉戰尼克。（資料照，法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕紐約雙雄今夏都備足銀彈，企圖網羅重量級巨星，但自由市場開市3日，命運卻大不同。籃網一口氣補進杜蘭特、D.喬丹和厄文，組成豪華「三巨頭」，即使杜蘭特需養傷一年，但已建構未來奪冠的基石，被美國球評評為目前補強最成功的球隊。

反觀位於紐約曼哈頓市中心的尼克卻空手而回，不僅球迷罵翻，所屬母企業麥迪遜花園的股票，本週一更重挫3.4%，市值蒸發2.29億美元（約70億台幣），損失慘重，紐約一哥的地位預料將被籃網取代。

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籃網完成重磅補強後，下一步是網羅綠葉球員，增加板凳深度。昨再用一紙一年的底薪合約，補進前鋒W.錢德勒，之後將鎖定後衛，擔任主控厄文的替補。

杜蘭特將至少休養一年，但厄文與D.喬丹聯手，加上上季表現不錯的汀維迪、雷佛特和J.艾倫等球員，皆留在陣中，預估新球季至少能拿下50勝，衝上東部前4的位置。

尼克上季僅拿下17勝，在全聯盟墊底，且錯過狀元籤，無緣補強大物新秀威廉森的機會，今夏在自由市場又處處碰壁，僅簽下中鋒藍道和老將吉布森等B咖球員，下季戰績恐難有起色。

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