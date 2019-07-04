WSBL首位狀元楊芷瑜 「3佛」聚首台電

WSBL首屆選秀會共有陳亭羽（左二起）、林嘉慈、彭惠貞及未到場的楊芷瑜等4人入選。左一為台元教頭周泓諭、右一為台電教頭林紀妏。（記者陳志曲攝）

林嘉慈（左起）、彭惠貞、葉碧芸、陳亭羽、彭玟靜、廖雅菱、江佳穎、賴冬婷等8人與未到場的楊芷瑜挑戰WSBL首屆選秀。（記者陳志曲攝）

WSBL首位狀元楊芷瑜（左）被教頭林紀妏看好可以接班台電中鋒位置。（資料照，記者林正堃攝）

接班台電中鋒 林紀妏看好楊

〔記者粘藐云／台北報導〕WSBL女子超級籃球聯賽首屆選秀會昨登場，共有9人參與，台電在首輪第1順位選進佛光長人楊芷瑜，成為史上首位狀元，握有榜眼籤的台元，則挑中北市大好手陳亭羽，最終有4人獲選。

握有狀元籤的台電，首輪挑中佛光中鋒、180公分的楊芷瑜，且她也是今年世大運國手，目前正在拿坡里出賽。台電總教練林紀妏表示，過去楊芷瑜在UBA時期曾觀察過這名球員，看好她之後發展，更以未來的「台電中鋒接班人」稱呼她。

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台電在第2輪第1順位選進後衛彭惠貞、下一輪則是林嘉慈，今年報名的3位佛光球員全上榜，林紀妏認為，隊上還有郭佳紋、游楷樂等人都畢業自佛光，有學姊的帶領，進步更快。

有趣的是，「央央」彭惠貞和楊芷瑜自高中起就是隊友，林嘉慈則是研究所才到佛光就讀，如今能繼續合作，彭惠貞說：「相當開心，沒想過3人能再度同隊。」彭惠貞的大學生涯飽受膝傷困擾，對於新球季，她笑說：「不敢去想什麼目標，有健康的身體最重要。」

4人中選 國泰、電信未指名

上季例行賽前兩名國泰及電信，都在首輪終止指名，電信教練黃曉潔表示，原想挑選鋒線球員，但設定人選已被挑走，但她認為，透過選秀補足球隊戰力，未來大家實力會更接近，她開玩笑說：「搞不好明年變成我們要選狀元。」國泰總教練鄭慧芸認為，盼透過選秀會讓大家關注女籃，未來舉辦更多比賽，讓選手有更多磨練舞台。

此外，今年女籃選秀仍有保護條款，籃協表示，目前首年各隊可圈選5球員進入保護名單，明年第2屆選秀將能建立3人保護名單，至於第3年尚未與球團討論，目前傾向歸零。

電信執行教練黃曉潔（中）認為經由選秀，可拉近各隊實力。（記者陳志曲攝）

國泰教頭鄭慧芸盼透過選秀讓更多人關注女籃。（記者陳志曲攝）

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