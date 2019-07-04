台元榜眼陳亭羽 「皮相」之中藏靈巧

出身北市大的陳亭羽成為台元榜眼，國手資歷豐富。（資料照，記者林正堃攝）

台元榜眼陳亭羽希望盡快融入球隊。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕WSBL首次選秀會昨登場，呼聲相當高的北市大禁區悍將陳亭羽，最終被第2順位的台元選中，成為榜眼，她表示，希望能儘早和學姊們磨合，在場上幫助球隊。

陳亭羽過去曾入選U16、18國手，也曾披上台灣白隊戰袍，出征瓊斯盃，國手資歷豐富。昨以榜眼之姿加入台元，陳亭羽說：「去哪支球隊都沒關係，被選上心情滿興奮的，但選前真的很緊張。」菜鳥球季的目標，陳亭羽表示，不會預設上場時間，做好份內事情並完成教練的指示優先，希望早點和球隊磨合。

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有趣的是，陳亭羽的啟蒙教練「二姊」張慧瑛昨特別現身選秀會現場，為愛徒加油，她說：「亭羽是很聰明的選手，有點皮皮的，但我覺得運動員頑皮一點才夠靈活，在場上她有很好的攻守節奏，各方面條件都不錯。」身為大前輩，她給予參與選秀的9名女將肯定，勇於逐夢是很棒的事情，「9個人都是我心中的狀元」。

台元總教練周泓諭透露，這次選秀會補強目標就是鋒線，楊芷瑜和陳亭羽皆為預設人選，「之前沒和亭羽接觸過，但她的資歷很不錯，還是決定選擇她，磨合一下應該就沒問題」。至於為何只選了一輪就選擇終止指名，周泓諭笑說：「其它位置還不急。」

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