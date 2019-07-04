拿坡里世大運》台灣隊好的開始！女籃旗開得勝

台灣女籃大勝斯洛伐克，奪得小組賽首勝。左起徐玉蓮、陳薇安和朱育勤。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕拿坡里世大運今凌晨開幕，首先登場的台灣隊賽事為女籃小組賽，台灣隊在3屆元老黃鈴娟飆4顆三分球、繳12分帶領下，以75：54扳倒斯洛伐克，收下首勝，今將迎戰勁敵美國。

台灣女籃上屆台北世大運摘下銅牌，今年同樣由外籍教練華格納領軍，且陣中有6名銅牌班底，另外搭配今年UBA表現出色的陳孟欣、林蝶等人。

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昨小組賽碰上世界排名28的斯洛伐克，台灣隊開賽遭對手打出一波5：0攻勢，隨後林蝶上籃及陳薇安罰球，順利幫台灣隊止血，並展開反撲，上半場打完取得雙位數領先，易籃後也沒給對手太多機會，終場以21分差大勝對手。

黃鈴娟繳出全隊最高12分，陳薇安10分次之，徐玉蓮和韓雅恩皆挹注9分。台灣隊將在今晚7點，迎戰由NCAA一級亞軍密西西比州大組成的美國隊，力拚2連勝。

今年拿坡里世大運規模雖縮小，開幕典禮卻一點也不馬虎，不只有煙火秀，還邀請國際知名男高音、被譽為「上帝美聲」的安德利波伽利獻唱，為夏日運動饗宴揭開序幕。

台灣隊本屆世大運掌旗官，為男排隊長「黃金左手」吳宗軒。這並非第一次由排球選手擔任掌旗官，去年雅加達亞運由陳建禎擔任閉幕掌旗官，2015年世大運則是「女排桂綸鎂」王欣婷掌旗。

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