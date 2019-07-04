猿喊賣 唯一條件留桃園

桃猿領隊劉玠廷昨召開記者會宣布啟動球隊轉賣，情緒激動哽咽。（記者陳志曲攝）

年初已定案 昨拋震撼彈

〔記者徐正揚、吳清正、謝武雄、廖千瑩／綜合報導〕Lamigo桃猿於昨天下午4點舉行說明會，領隊劉玠廷正式宣布啟動球隊轉賣程序，他強調，早在年初就做此決定，今年還有3連霸的目標要完成，球隊在轉賣前仍維持正常運作，隊職員的權益不會受到影響。

續拚下半季 挑戰3連霸

劉玠廷指出，今年適逢中職30週年，球團不願在年初就宣布要轉賣，選秀會還沒舉行前也不想模糊焦點，如果年底沒有找到合適的企業接手，還是會繼續堅持下去，「還不到說再見的時刻，我們下半季會繼續努力，我們是宣布易主，不是解散。」

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桃猿含前身La new熊曾經兩度尋求轉賣，在2006年首次奪冠、北遷桃園於2012年再次奪冠後，分別因為沒有企業接手、價碼沒有談妥相繼作罷。劉玠廷表示，經營職棒球隊16年來，母公司每年約支援球隊1億元。

桃猿隊6月底才以連5個半季奪冠改寫中職紀錄。（資料照）

強調非解散 沒賣成續玩

劉玠廷認為，隨著第5隊味全龍也是大型企業，證明中小企業經營職棒的時代已經過去，球團對整隊轉賣、冠名贊助、部分持有股份抱持開放立場，也沒設定轉賣的時間點，對接手企業只有1個條件：讓球隊留在桃園。他強調，會保障所有球員、教練和隊職員權益，包括球員的複數年合約都會確實執行。

澄清未與任何企業接觸

對於新光金控、冠德建設、義美食品、遠東集團被點名可能接手，劉玠廷強調，昨天是第一次對內與對外宣布，之前並未與任何企業或贊助商接觸，不存在「可能由某企業接手」的狀況。

對此，新光金表示，Lamigo桃猿未與他們接觸，內部也沒有討論過此事，也從沒評估過經營球隊；冠德建設則說，沒有聽過這件事。

中職自2009年回到4隊規模迄今，陸續發生興農牛、兄弟象，義大犀牛3次球隊轉賣，桃猿將是近8年來第4次，秘書長馮勝賢表示，桃猿球團已於日前告知會長吳志揚，既然正式宣布轉賣，聯盟會給予必要協助，若有新企業接手，相關程序交由常務理事會審核。

桃園市長鄭文燦說，他知道Lamigo桃猿隊正在找尋適當的企業支持他們，但球隊跟桃園市政府的合作不變，在青埔國際棒球場的位置也不會變，Lamigo的名稱也不會改變。

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