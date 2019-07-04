轉賣動機、時間點 猿怎麼說?

猿隊經營職棒球隊16年，決定求售轉賣。（資料照）

【桃猿轉賣記者會，領隊訪談節錄】

一、轉賣動機，一個時代的結束

這幾年我們不是沒預見過今天這樣的場景，也很努力延長時間，但職業棒球快速發展，需投入的人力和支援，已不再是一間中小企業可以負擔。其他4家企業都是比我們大了上百倍規模的公司企業，我們一定要在票房或商品有更多收入才能運作，但職業運動就是錢的運動，雖然努力發揮到極致，仍有一定限制，今天才會做出這個很困難、很捨不得的決定。

二、一直有轉賣風聲，為何是這個時間點？

這兩、三年來心中念頭不時閃過，但沒有勇氣說出口，因為還背負很多球迷的期待。隨著第五隊的加入，除了我們外都已經是大型企業，由中小企業來經營的職棒球隊，應該要告一段落。不管何時宣布一定是震撼彈，因為今年是中職30週年，所以沒有選年初，1日又逢選秀，也不想模糊焦點，剛好球隊恢復練球，中午的時候已正式跟全體隊職員宣布，不希望他們是從媒體得知消息。

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三、劉董曾說16年虧16億，實際數字？

棒球隊每年都需要總公司支援1億元，如果有打進季後賽好一點，如果沒進季後賽，要跟總公司爭取的資源會比較多，16年來大致如此。

四、接手企業需遵守與桃園市合作、球場、隊名三個不變原則？

沒有任何預設立場，但畢竟背負著桃園市民的期待，我們唯一的要求，就是希望這支球隊能留在桃園。

五、是否考慮開放企業入股，或打算售出整支球隊？

在宣布之前，沒有跟任何企業接觸，不管轉賣或是企業冠名贊助，沒有任何預設立場。

六、劉保佑董事長的想法

董事長在這件（轉賣）事情上比較反覆，一直都沒有把話說死，我從小就跟他一起看棒球，後來又這樣看了16年，所以在做決定的時候很猶豫。董事長沒有親自去面對球員和出席記者會，應該也是很捨不得，才由我來代表說明。

七、全體隊職員權益不受影響

我想再次澄清，球隊要轉賣，不是解散，隊職員、球員和教練的權益不會受到任何影響，包含複數年合約的球員，我們會維持正常營運，遵守合約，也會保護隊職員工作權益。（記者蔡厚瑄整理）

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